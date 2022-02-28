8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Пес, иди на х*й! Степаненко послал глашатая из минобороны агрессора

Павел Василенко
28 февраля, 17:54
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко не стал выбирать выражения, комментируя бред представителя минобороны РФ

С агрессором разговор короткий / Фото: Коллаж: Сегодня

"Пес, с*ка. Иди на х*й", – написал Тарас Степаненко у себя в сториз, прикрепив видео со словами представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.

Конашенков, в частности, лживо заявлял следующее: "Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, которые разместили артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы".

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Напомним, пойдя под лживыми лозунгами полномасштабной войной на Украину, россияне уже потеряли тысячи жизней и стали изгоями для всего мира.

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В частности, сегодня МОК рекомендовал отстранить Россию и Беларусь от всех международных соревнований.

Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня