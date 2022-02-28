8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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С**а! Степаненко послав глашатая з міноборони агресора

Павло Василенко
28 лютого, 17:54
Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко не добирав слів, коментуючи брехливе марення представника міноборони РФ

З агресором розмова коротка / Фото: Колаж: Сьогодні

"Пес, с*ка. Іди на х*й", – написав Тарас Степаненко у себе в сторіз, прикріпивши відео зі словами представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова.

Конашенков, зокрема, брехливо заявляв таке: "Керівництво України та влада міста, оголосивши комендантську годину, умовляє мешканців столиці залишатися у своїх будинках. Це ще раз доводить, що київський режим використовує мешканців міста як живий щит для націоналістів, які розмістили артилерійські підрозділи та бойову техніку у житлових кварталах столиці".

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Нагадаємо, рушивши під брехливими гаслами повномасштабною війною на Україну, росіяни вже втратили тисячі життів і стали непотребом для всього світу.

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Зокрема, сьогодні МОК рекомендував усунути Росію та Білорусь від усіх міжнародних змагань.

Росію і Білорусь вигнали зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні