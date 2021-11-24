Первый в Лиге чемпионов: форвард Аякса вписал свое имя в историю

Себастьен Алле установил рекорд Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Алле стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось забить девять голов в первых пяти матчах в турнире. Восемь было у Эрлинга Холланда.

Алле лишь в этом сезоне дебютировал в Лиге чемпионов. Но уже в стартовом поединке против Спортинга он оформил покер.

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Затем по разу Себастьен отличился в воротах Бешикташа и дортмундской Боруссии. В последнем туре группового этапа Аякс сыграет со Спортингом, так что Алле еще имеет шанс улучшить свою статистику.

Интересно, что в чемпионате Нидерландов Алле тоже забил 9 мячей, но уже в 13 матчах.

Отметим, что Алле не является лучшим бомбардиром текущего сезона Лиги чемпионов. Он делит первое место с форвардом Баварии Робертом Левандовски, который забил вчера шедевральный гол в ворота Динамо.

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Напомним, сегодня Шахтер проиграл Интеру со счетом 0:2 и потерял шансы на выход из группы. "Горняки" не смогут подняться выше четвертого места, как и Динамо.