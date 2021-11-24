24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 1
Милан 0
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Первый в Лиге чемпионов: форвард Аякса вписал свое имя в историю

Александр Трикиша
24 ноября, 23:50
Нападающий Аякса Себастьян Алле отличился дублем в матче против Бешикташа в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Это позволило форварду установить рекорд турнира

Себастьен Алле установил рекорд Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Алле стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось забить девять голов в первых пяти матчах в турнире. Восемь было у Эрлинга Холланда.

Алле лишь в этом сезоне дебютировал в Лиге чемпионов. Но уже в стартовом поединке против Спортинга он оформил покер.

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Затем по разу Себастьен отличился в воротах Бешикташа и дортмундской Боруссии. В последнем туре группового этапа Аякс сыграет со Спортингом, так что Алле еще имеет шанс улучшить свою статистику.

Интересно, что в чемпионате Нидерландов Алле тоже забил 9 мячей, но уже в 13 матчах.

Отметим, что Алле не является лучшим бомбардиром текущего сезона Лиги чемпионов. Он делит первое место с форвардом Баварии Робертом Левандовски, который забил вчера шедевральный гол в ворота Динамо.

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Напомним, сегодня Шахтер проиграл Интеру со счетом 0:2 и потерял шансы на выход из группы. "Горняки" не смогут подняться выше четвертого места, как и Динамо.