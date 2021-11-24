24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 1
Мілан 0
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Перший у Лізі чемпіонів: форвард Аякса вписав своє ім'я в історію

Олександр Трикіша
24 листопада, 23:50
Нападник Аякса Себастьян Алле відзначився дублем у матчі проти Бешикташа у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Це дозволило форварду встановити рекорд турніру

Себастьєен Алле встановив рекорд Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Алле став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, кому вдалося забити дев'ять голів у перших п'яти матчах у турнірі. Вісім було у Ерлінга Холланда.

Алле лише цього сезону дебютував у Лізі чемпіонів. Але вже у стартовому поєдинку проти Спортінга він оформив покер.

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Потім Себастьєн відзначився у воротах Бешикташа і дортмундської Боруссії. В останньому турі групового етапу Аякс зіграє зі Спортингом, тож Алле ще має шанс покращити свою статистику.

Цікаво, що у чемпіонаті Нідерландів Алле теж забив 9 м'ячів, але вже у 13 матчах.

Зазначимо, що Алле не є найкращим бомбардиром цього сезону Ліги чемпіонів. Він ділить перше місце із форвардом Баварії Робертом Левандовськи, який забив учора шедевральний гол у ворота Динамо.

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Нагадаємо, сьогодні Шахтар програв Інтеру з рахунком 0:2 і втратив шанси на вихід із групи. "Гірники" не зможуть піднятися вище за четверте місце, як і Динамо.