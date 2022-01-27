Первый скандал Украины на Олимпиаде: Китай не пускает наш боб

Боб Лидии Гунько не пускают на Игры / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о больших проблемах, которые возникли у нашей команды при транспортировке снаряжения в Китай. Олимпиада там стартует 4 февраля.

"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лидия Гунько".

"Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?" – написал у себя в Instagram Гераскевич.

Напомним, что Лидия Гунько завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию в монобобе.

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"Это прикол или реально такой бред?" – поинтересовались в комментяриях у Гераскевича.

"Реально, причем стоимость проверки одной единицы – 1400 юаней (около 6,5 тысячи гривен)", – ответил скелетонист.

"В крайнем случае, будете спускаться на задницах. Может даже быстрее получится", – пошутил по этому поводу олимпийский призер в карате Станислав Горуна.

Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах. По словам нашего министра спорта, он будет доволен и одной наградой.