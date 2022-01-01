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Первый матч года! Даже без Зинченко МанСити вырвал суперпобеду

Олег Люлька
1 января, 16:27
Выигрышная серия Манчестер Сити в чемпионате Англии продолжается – очередной жертвой стал Арсенал

Арсенал - Манчестер Сити - 1:2 / Фото: Reuters

Первый футбольный матч 2022 года в топ-чемпионатах между Арсеналом и Манчестер Сити завершился волевой победой Сити – 2:1.

Таким образом продлилась впечатляющая серия МанСити – уже до 11 кряду побед в английской Премьер-лиге.

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Напомним, в составе МанСити матч с Арсеналом пропускал украинец Александр Зинченко, заболевший коронавирусом. Но даже без него "горожане" выиграли.

Арсенал открыл счет в матче с МанСити на 31-й минуте – отличился Букайо Сака.

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На 57-й минуте МанСити отыгрался – с очень спорного пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора, ворота "канониров" поразил Рияд Марез.

А на 93-й минуте победу Манчестер Сити принес Родри.

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Отметим, что последние 35 минут встречи МанСити провел в большинстве благодаря удалению у Арсенала Габриэля.

Арсенал – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Сака, 31 – Марез, 57 (пен), Родри, 90+3
Удаление: Габриэль (59, вторая желтая карточка, Арсенал)

Эта победа позволила Манчестер Сити укрепить лидерство в АПЛ.