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Арсенал

14:30

Манчестер Сити

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Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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1 января, 12:42
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В первый же день 2022 года в английской Премьер-лиге стартует 21 тур. Центральный поединок субботы проходит в Лондоне – Арсенал принимает Манчестер Сити

Начало матча "канониров" против команды Александра Зинченко на лондонском стадионе "Эмирейтс" – в 14:30 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн поединка с видео, фото и комментариями. Арсенал – Манчестер Сити: где смотреть матч

Трансляцию матча
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ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Манчестер Сити, выдав выигрышную серию из 10 матчей, лидирует в АПЛ с 8-очковым отрывом от Челси. В предыдущей встрече "горожане" одолели в гостях Брентфорд 1:0.

Арсенал перед поединком с командой Александра Зинченко занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы выиграли четыре матча кряду, в последнем из них разгромили на выезде Норвич 5:0.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость команд Transfermarkt оценивает в 1 миллиард 566 миллионов евро. При этом один игрок из кадровой обоймы МанСити (43 млн евро) в среднем стоит более чем в два раза дороже одного футболиста Арсенала (21 млн евро).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка 1 января аналитики букмекерских контор называют Манчестер Сити. На его победу установлен коэффициент 1.62, на ничью – 4.30, на победу Арсенала – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Арсенала – 18%
  • ничья – 22%
  • выигрыш МанСити – 60%
  • наиболее вероятный счет – победа МанСити 2:0

Тренировка Арсенала перед МанСити

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции встреча Арсенал – Манчестер Сити в субботу, 1 января, начиная с 14:30, будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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