Перший матч року! Навіть без Зінченка МанСіті вирвав суперперемогу

Арсенал - Манчестер Cіті - 1:2 / Фото: Reuters
Перший футбольний матч 2022 року у топ-чемпіонатах між Арсеналом та Манчестер Сіті завершився вольовою перемогою Сіті – 2:1.
Отже, триває вражаюча серія МанСіті – уже 11 поспіль перемог в англійській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, у складі МанСіті матч із Арсеналом пропускав українець Олександр Зінченко, який захворів на COVID. Але навіть без нього "містяни" виграли.
Арсенал відкрив рахунок у матчі з МанСіті на 31-й хвилині – відзначився Букайо Сака.
На 57-й хвилині МанСіті відігрався – з дуже спірного пенальті, призначеного після перегляду відеоповтору, ворота "канонірів" вразив Ріяд Марез.
А на 93-й хвилині перемогу Манчестер Сіті приніс Родрі.
Зазначимо, що останні 35 хвилин зустрічі МанСіті провів у більшості завдяки вилученню у Арсеналу Габріеля.
Арсенал – Манчестер Сіті – 1:2
Голи: Сака, 31 – Марез, 57 (пен), Родрі, 90+3
Вилучення: Габріель (59, друга жовта картка, Арсенал)
Ця перемога дозволила Манчестер Сіті зміцнити лідерство в АПЛ.