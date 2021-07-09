Первый итальянец в истории! Определился финалист Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини нанес поражение поляку Хуберту Хуркачу и впервые в карьере сыграет в финале турнира "Большого шлема"

Маттео Берреттини впервые сыграет в финале Уимблдона / Фото: Getty Images

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона. В полуфинальном поединке сеяный под седьмым номером Берреттини обыграл 14-ю ракетку турнира поляка Хуберта Хуркача в четырех сетах – 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

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Берреттини 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Хуркач подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

25-летний Берреттини никогда не выходил в финал турниров "Большого шлема". Его лучшим достижением на Уимблдоне был выход в четвертый круг.

Более того, Маттео стал первым итальянцем, вышедшим в финал Уимблдона в Открытую эру (с 1968 года) и вторым итальянцем, вышедшим в финал турнира "Большого шлема". Первым был Адриано Панатта, выигравший Ролан Гаррос в 1976 году.

За титул Берреттини сыграет с победителем второго полуфинала, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.



