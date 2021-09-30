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Первый гол – и сразу лучший! Месси покорил Лигу чемпионов

Александр Трикиша
30 сентября, 17:37
Гол Лионеля Месси в ворота Манчестер Сити признан лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что это был первый мяч аргентинца за ПСЖ

Лионель Месси выиграл приз от УЕФА / Фото: REUTERS

Во втором туре Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0, а Месси забил второй гол в матче.

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Лионель протянул мяч к воротам, обыгрался с партнером и пробил точно в девятку ворот чемпиона Англии.

Отметим, что на награду также претендовали Алекс Теллес (Манчестер Юнайтед), Антуан Гризман (Атлетико) и Себастьян Тилль (Шериф).

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Месси забил свой первый гол в составе ПСЖ. Для этого ему понадобилось четыре матча. Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне Месси уже пропустил пять матчей из-за различных травм. Кстати, недавно случился первый скандал Месси в ПСЖ! Лео убрали с поля и он не пожал руку тренеру.

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