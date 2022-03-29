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Первый чемпион Украины исчез! Будь проклята Россия

Любомир Луканюк
29 марта, 11:57
Футбольный клуб Таврия сначала российские оккупанты выгнали из Крыма, а сейчас заставили прекратить существование

Таврия сдалась / Фото: Коллаж: Сегодня

Симферопольская Таврия, которая выступала во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, заявила о прекращении своего существования.

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"Наши дорогие болельщики и все любители футбола, вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба Таврия. К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжелые испытания уже не в первый раз.

Первый чемпион независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.

Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.

Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины", – заявление клуба в Facebook.

В 1992 году Таврия стала первым чемпионом Украины, обыграв в финальном матче киевское Динамо – 1:0.

А 2010 году Таврия впервые стала обладателем Кубка Украины, обыграв в финале в дополнительное время донецкий Металлург – 3:2.

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