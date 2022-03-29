Перший чемпіон України зник! Будь проклята Росія

Сімферопольська Таврія, яка виступала у Другій лізі чемпіонату України з футболу, заявила про припинення свого існування.

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"Наші дорогі вболівальники і всі любителі футболу, змушені поінформувати вас про припинення роботи спортивного клубу Таврія. На жаль, нашому клубу випали важкі випробування вже не вперше.

Перший чемпіон незалежної України припинив своє існування у 2014 році через анексію Криму. Після цього було багато спроб знайти підтримку та відновитися як професіонали серед українських футбольних клубів.

Ми голосно заявили про себе завдяки новому керівництву, зібрали коло однодумців, посилили склад та готувалися виконувати завдання. Але знову, через війну, ми повинні зупинитися.

Хочемо вірити, що це звернення до вас не стане останнім, і ми ще зустрінемося на зелених полях України", – заява клубу Facebook .