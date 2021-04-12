Первое украинское киберклассико: противостояние Шахтер – Динамо вышло на новый уровень

Матч Шахтера и Динамо в FIFA 21 состоится 17 апреля на НСК Олимпийский накануне 22 тура УПЛ. За донецкую и киевскую команду сыграют профессиональные киберспортсмены

Украинское "классико" переходит на новый уровень. 17 апреля на НСК "Олимпийский" между Шахтером и Динамо состоится первый в истории матч по киберспортивной дисциплине FIFA 21. Ранее Динамо потеряло капитана перед игрой с Шахтером.

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Киберклассико начнется в 14:00 и пройдет в преддверии матча дончан и киевлян в рамках 22 тура украинской Премьер-лиги. Главными героями выставочных игр станут профессиональные киберспортсмены. Шахтер представит Алексей Forlan FS Мерсер, за Динамо сыграет Виталий Labotryas Муха. Киберспортсмены сыграют за аналоги укранских команд в FIFA 21.

Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Противостояние пройдет в формате серии до двух побед. Кибербитвы будут транслироваться в прямом эфире на официальных YouTube-каналах Шахтера и Динамо, а комментаторами матчей станут известные футбольные личности. Но их имена будут озвучены позже.

Ранее мы писали, что Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины. Тайсону не хватило всего одной игры до 300 поединков за горняков.

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