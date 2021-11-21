Перестрелка во Флоренции: Фиорентина и Милан забили семь мячей на двоих

Матч Серии А Фиорентина - Милан / Фото: Reuters

Центральный поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина на домашнем стадионе "Артемио Франки" принимала Милан, удался на славу.

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Команды забили семь мячей на двоих. К 60-й минуте "фиалки" повели 3:0 и, как казалось, похоронили интригу, но затем дубль нестареющего Златана Ибрагимовича заставил Душана Влаховича и компанию знатно понервничать.

Талантливый сербский форвард, который конкурирует с Ибрагимовичем в бомбардирской гонке Серии А, тоже ответил дублем, но сотворить камбэк "россонери" не удалось.

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Перестрелка во Флоренции завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Фиорентина победила Милан впервые с 2015 года, а также нанесла подопечным Стефано Пиоли первое поражение в сезоне.

ОБЗОР МАТЧА

Чемпионат Италии Серия А. 13-й тур

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Фиорентина – Милан 4:3

Голы: Дункан,15', Сапонара, 45+1', Влахович, 60', 86' – Ибрагимович, 62', 67', Венути (автогол), 90+6'.

Фиорентина: Терраччано – Одриосола, Венути, Игор, Бираги – Бонавентура (Кастровилли, 69'), Торрейра, Дункан (Малех, 90+3') – Кальехон (Гонсалес, 69'), Влахович, Сапонара.

Милан: Татарушану – Калулу (Флоренци, 57'), Габбия, Кьер, Тео Эрнандес – Тонали (Беннасер, 74'), Кессье – Салемакерс (Мессиас, 57'), Браим Диас (Жиру, 57'), Леау (Крунич, 80') – Ибрагимович.

После этого результата "фиалки", набрав 21 очко, поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Милан остался вторым, но у Наполи теперь есть возможность оторваться в случае успеха в поединке с Интером в главном событии воскресной программы тура.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко дебютирует на посту главного тренера Дженоа домашним матчем против Ромы Жозе Моуринью.