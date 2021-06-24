Перестрелка Роналду и Бензема вывели Францию и Португалию в плей-офф

Франция и Португалия выдали боевую ничью на финише группового этапа чемпионата Европы и синхронно вышли в плей-офф турнира. Сегодня забивали только Бензема и Роналду

Карим Бензема Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Сборные Франции и Португалии устроили настоящие качели в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Ситуация в турнирной таблице кардинально менялась с каждым забитым мячом. Мы вели онлайн матча Франция – Португалия.

Читайте также: Видео голов и обзор матча Португалия – Франция на Евро-2020

Португалия открыла счет и вышла на первое место в группе F. Франция сравняла, затем вышла вперед, отправив португальцев на последнее место. Ведь в это время в параллельном матче Венгрия обыгрывала Германию.

Реклама

Португальцы так просто сдаваться не собирались и сравняли счет. А в параллельном матче Германия отыгралась, вернувшись на вторую строчку. Лишь после счета 2:2 команды немного успокоились и решили больше не рисковать.

Интересно, что сегодня отличались только два игрока – по дублю на свой счет записали бывшие партнеры по Реалу Карим Бензема и Криштиану Роналду. Француз отличился впервые с 2015 года, а португалец догнал Али Даеи в списке лучших бомбардиров сборных. На его счету теперь 109 голов за Португалию!

Франция вышла в 1/8 финала с первого места и сыграет там со Швейцарией, Германия вышла на Англию, а Португалия встретится с Бельгией.