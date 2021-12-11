Перелом руки! Вот это проблема у Ломаченко в бою с Комми

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк, давно проживающий в США, призвал Василия Ломаченко быть осторожным с головой Ричарда Комми в предстоящем поединке на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Онлайн Ломаченко – Комми доступен на нашем сайте.

Ломаченко – Комми: где смотреть бой

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"Надеюсь, что руки не побеспокоят Васю в этом поединке, потому что у Комми деревянная голова. Ричард часто лезет головой вперед. Пара резких ударов в лоб – и рука Ломаченко опять может дать сбой", – высказал опасения Шелестюк на своем ютуб-канале.

Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

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Напомним, в октябре прошлого года Ломаченко с травмой правого плеча, полученной в тренировочном лагере, вышел на бой с Теофимо Лопесом. Боксируя по сути одной рукой, Вася тогда проиграл.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Впрочем, Тарас Шелестюк рассчитывает, что поединок с Комми по прозвищу Терминатор Ломаченко все-таки завершит в свою пользу.

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"Думаю, что Ломаченко выиграет этот бой по очкам или закончит остановкой в поздних раундах. Васе нужно будет хорошо работать на ногах. Надо быть внимательным, особенно в первых трех-четырех раундах. У такого панчера, как Комми, всегда есть шанс выиграть нокаутом – даже в поздних раундах", – отметил Шелестюк.

Василий Ломаченко vs Ричард Комми / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.