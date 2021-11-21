21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Перед дебютом в Италии Шевченко вспомнили фото с георгиевской ленточкой

Андрей Трофимов
21 ноября, 14:16
Сегодня большой день в карьере Андрея Шевченко – он проведет первый матч в качестве главного тренера Дженоа. Но болельщики украинца решили ему немного подпортить настроение

Андрей Шевченко с георгиевской ленточкой

Накануне встречи против Ромы один из поклонников украинского тренера раскопал компромат на Шеву. Смотреть Дженоа – Рома можно на нашем сайте.

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Компроматом оказались фото с посещения Шевой хоккейного матча в России между питерским СКА и московским Динамо.

Украинцу тогда вручили именную футболку с надписью Ленинград и нашитой сверху георгиевской ленточкой. В СКА отмечали 70-летие снятия блокады Ленинграда и проводили ряд матчей в ретро-форме.

"Я приехал встретиться с друзьями, и, зная, что будет проходить такой интересный матч, с удовольствием пришел на стадион.

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Я в детстве занимался одновременно и футболом, и хоккеем, поэтому на уровне любителя понимаю эту игру, болею, очень люблю смотреть", – признавался тогда украинец.

Случилось это 15 января 2014 года, еще до того, как Россия вторглась в Крым и Донбасс, но уже вовсю кипели страсти на Майдане.

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Ранее мы писали, что Шева сделал самое пафосное заявление в своей карьере. Украинский наставник Дженоа сравнил выполнение турнирного задания своей команды с выигрышем самого престижного еврокубка.