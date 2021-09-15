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14 сентября 22:00
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14 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
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Рух --
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Минай --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Палачи Барселоны. Мюллер и Левандовски уничтожили каталонцев в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк
15 сентября, 00:12
Бавария добыла разгромную победу в гостях, а Томас Мюллер забил каталонцам больше всех футболистов в истории ЛЧ – семь раз

Два суперфорварда Баварии празднуют победу / Фото: REUTERS

Во вторник стартовал первый тур Лиги чемпионов. И сразу с суперматча Барселона – Бавария.

Накануне противостояния все обсуждали предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом – 8:2.

На сей раз такого голепада зрители не увидели. Но Бавария снова выиграла. И снова крупно.

В первом тайме счет открыл Томас Мюллер. Форвард пробил издали, мяч рикошетом влетел в сетку. Это был седьмой гол Мюллера в ворота Барселоны. Немец забил каталонцам больше всех футболистов в истории ЛЧ.

После перерыва мюнхенцы добили Барсу. Левандовски успел первым к мячу, когда тот отлетел от штанги.

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Тот же Левандовски отправил каталонцев в нокаут перед финальным свистком.

Барселона – Бавария – 0:3
Гол: Мюллер (33), Левандовски (56), Левандовски (85)

Напомним, что в этой группе играет и киевское Динамо. На "Олимпийском" подопечные Мирчи Луческу встречались с Бенфикой. Матч был боевым, динамовцы забили на последних секундах, но VAR увидел офсайд. Ничья – 0:0.

Свой следующий матч Динамо проведет в Мюнхене против Баварии 29 сентября. А Бенфика дома сыграет с Барселоной.

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