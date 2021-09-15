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Зеніт 0
14 вересня 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 вересня 22:00
Лілль 0
Вольфсбург 0
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Аякс --
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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
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Рух --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Олександрія --
Маріуполь --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Кати Барселони. Мюллер і Левандовскі знищили каталонців в Лізі чемпіонів

Любомир Луканюк
15 вересня, 00:12
Баварія здобула розгромну перемогу в гостях, а Томас Мюллер забив каталонцям більше всіх футболістів в історії ЛЧ – сім разів

Два суперфорварди Баварії святкують перемогу / Фото: REUTERS

У вівторок стартував перший тур Ліги чемпіонів. І відразу з суперматчу Барселона – Баварія.

Напередодні протистояння всі обговорювали попередній матч між цими командами. Влітку 2020 року Баварія знищила Барселону з рахунком – 8:2.

Цього разу такого голепаду глядачі не побачили. Але Баварія знову виграла. І знову крупно.

У першому таймі рахунок відкрив Томас Мюллер. Форвард пробив здалеку, м'яч рикошетом влетів у сітку. Це був сьомий гол Мюллера у ворота Барселони. Німець забив каталонцям більше всіх футболістів в історії ЛЧ.

Після перерви мюнхенці добили Барсу. Левандовскі встиг першим до м'яча, коли той відлетів від штанги.

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Той же Левандовскі відправив каталонців в нокаут перед фінальним свистком.

Барселона – Баварія – 0:3
Гол: Мюллер (33), Левандовскі (56), Левандовскі (85)

Нагадаємо, що в цій групі грає і київське Динамо. На "Олімпійському" підопічні Мірчі Луческу зустрічалися з Бенфікою . Матч був бойовим, динамівці забили на останніх секундах, але VAR побачив офсайд. Нічия – 0:0.

Свій наступний матч Динамо проведе в Мюнхені проти Баварії 29 вересня. А Бенфіка вдома зіграє з Барселоною.

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