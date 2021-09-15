Кати Барселони. Мюллер і Левандовскі знищили каталонців в Лізі чемпіонів

Два суперфорварди Баварії святкують перемогу / Фото: REUTERS
У вівторок стартував перший тур Ліги чемпіонів. І відразу з суперматчу Барселона – Баварія.
Напередодні протистояння всі обговорювали попередній матч між цими командами. Влітку 2020 року Баварія знищила Барселону з рахунком – 8:2.
Цього разу такого голепаду глядачі не побачили. Але Баварія знову виграла. І знову крупно.
У першому таймі рахунок відкрив Томас Мюллер. Форвард пробив здалеку, м'яч рикошетом влетів у сітку. Це був сьомий гол Мюллера у ворота Барселони. Німець забив каталонцям більше всіх футболістів в історії ЛЧ.
Після перерви мюнхенці добили Барсу. Левандовскі встиг першим до м'яча, коли той відлетів від штанги.
Той же Левандовскі відправив каталонців в нокаут перед фінальним свистком.
Барселона – Баварія – 0:3
Гол: Мюллер (33), Левандовскі (56), Левандовскі (85)
Нагадаємо, що в цій групі грає і київське Динамо. На "Олімпійському" підопічні Мірчі Луческу зустрічалися з Бенфікою . Матч був бойовим, динамівці забили на останніх секундах, але VAR побачив офсайд. Нічия – 0:0.
Свій наступний матч Динамо проведе в Мюнхені проти Баварії 29 вересня. А Бенфіка вдома зіграє з Барселоною.