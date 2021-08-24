Пакьяо не может сам кушать. Жуткие последствия поражения от Угаса

Джинки ухаживает за мужем после поражения

Совсем плохи дела у Мэнни Пакьяо после воскресного боя. Легендарный боксер не может сам кушать и его кормит с ложки супруга Джинки.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо потерпел поражение в бою за чемпионский пояс WBA в полусреднем весе. Мэнни по очкам уступил кубинцу Йорденису Угасу.

Поражение для сенатора Филиппин оказалось болезненным и в прямом и переносном смысле. Пакьяо задумывается о завершении карьеры. И лечится. Боксеру так досталось в бою, что его вынуждена кормить жена.

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Для 42-летнего Мэнни – это было восьмое поражение в карьере. У него еще есть 62 победы и 2 ничьи.

Пакьяо должен был боксировать против Эррола Спенса за титулы чемпиона WBA и IBF в полусреднем весе, но бой сорвался из-за травмы Спенса.

В январе 2021-го Пакьяо лишили титула за длительный простой. Мэнни получил звание "чемпион в отпуске" и право боксировать за титул в первом же поединке после возвращения.