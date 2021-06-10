Озвучена зарплата Фонсеки в Тоттенхэме

За три года в лондонском клубе Паулу получит 12 миллионов евро. Это меньше, чем за один сезон работы в Роме достанется его сменщику Жозе Моуринью

Новый тренер Тоттенхэма Фонсека / Фото: Getty Images

Стала известна зарплата бывшего тренера Шахтера и Ромы Паулу Фонсеки, который с нового сезона станет коучем Тоттенхэма.

48-летний португальский специалист в лондонском клубе будет зарабатывать четыре миллиона евро в год. Учитывая, что его контракт со "шпорами" будет рассчитан на три года, Фонсека суммарно заработает 12 млн евро.

Об этом у себя в Twitter сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.

Португалец Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Напомним, что бывший клуб Фонсеки Рому возглавил Жозе Моуринью, перед этим тренировавший как раз Тоттенхэм.

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Однако зарплата "Особенного" в Италии будет куда выше, чем у Фонсеки в Англии. В ближайший сезон Моуринью получит 16 млн евро – причем 7,5 млн от Ромы, а 8,5 млн – от Тоттенхэма. Дело в том, что со "шпорами" у Жозе был контракт до лета 2022-го. И лондонцы гарантировали, что он будет получать 16 млн в год, даже если найдет новую работу.

А уже оставшиеся два года контракта с Ромой зарплата Моуринью останется на уровне 7,5 млн евро за сезон. Если его, конечно, не уволят.

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