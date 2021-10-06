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Ой, беда! Милевский таки собрался в "Холостяк"

Андрей Трофимов
6 октября, 14:33
Повесив бутсы на гвоздь, бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины не против попробовать силы в шоу-бизнесе

Милевский и его бывшая девушка Валерия / Фото: Instagram

Культовый футболист Динамо Артем Милевский, недавно объявивший о завершении карьеры игрока, намекнул на то, что готовится стать новым героем шоу "Холостяк".

"Ну че, народ, пошумим?" – написал 36-летний Миля в Instagram, предложив делать ставки на то, что он станет новым героем "Холостяка", с коэффициентом 10.0.

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"Миля, наконец-то, ты займешься тем, для чего рожден", – написал в комментариях под этим постом Артема его друг, российский футболист и блогер Евгений Савин.

"Артем, я за, – поддержала Милевского супруга экс-капитана Динамо Николая Морозюка Ирина. – Только пусть контингент нормальный тебе подберут, потому что, судя по предыдущим "Холостякам", беда-беда. Тот случай, когда: "Мамо, хочу попасть на тілівізор".

Ранее сам Милевский, рассуждая о возможном участии в "Холостяке", говорил: "Разговоры ходят, слухи идут, но пока 50 на 50".

Напомним, не так давно Милевский порвал со своей девушкой. С белоруской Валерией, у которой есть сын не от Артема, футболист был вместе более двух лет. Это был самый продолжительный роман в жизни экс-динамовца.

Милевский и его бывшая девушка Валерия / Фото: Instagram

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