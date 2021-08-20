19 августа 22:00
Рапид Вена 3
Заря 0
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Отличное время: Шевченко после ухода из сборной Украины играет в гольф

Александр Трикиша
20 августа, 11:06
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко наслаждается статусом безработного. Знаменитый украинец поиграл в гольф в Великобритании

Андрей Шевченко в свободное время играет в гольф / Фото: Instagram

Компанию Шеве составил бывший английский футболист и сын знаменитого тренера Гарри Реднаппа Джейми.

Читайте также: Шевченко: "Новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины!"

"Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом. Благодарю за чудесный день", – подписал фото Шевченко.

Кстати, недавно Шевченко заказал себе специальные клюшки для гольфа с украинской символикой. Правда, на фото не видно, каким именно комплектом играл Андрей Николаевич.

Также мы писали, что жена Шевы рисковала потерять ребенка во время беременности: Кристен раскрыла тайну. Супруга Андрея Шевченко рассказала о неизвестной странице их семейной жизни, поздравляя с днем рождения свою сестру – инстаграм-признание от Кристен Пазик.

Реклама