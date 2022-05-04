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Отключился от войны! За границей Усик перестал следить за событиями в Украине

Андрей Трофимов
4 мая, 09:32
Знаменитый боксер рассказал, что перестал читать новости, и признался, почему покинул Украину во время войны

Усик уехал, чтобы помощь пострадавшим от войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

В начале войны он записался в тероборону, но затем покинул Украину ради чемпионского поединка. И признался, что не особо уже следит за событиями на Родине.

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"Продолжаются боевые действия. Враг наступает, но наши бойцы держатся. Я вам хочу сказать, что я немного отключился от этого. Много моих друзей и коллег попросили меня не читать новости. То, что мне нужно, я узнаю от своих друзей, которые остались там.

Я вернулся к тренировкам, потому что большое количество людей сказали мне, что я лучше помогу Украине, если начну подготовку к бою, нежели буду находиться в теробороне или в Киеве.

Мы подумали с командой и приняли решение, что такими действиями мы больше поможем стране и тем людям, которые нуждаются в помощи", – сказал Александр Усик в интервью Blockasset.

Ранее мы писали, что Александр Усик готовится к поединку с Энтони Джошуа вместе со своим сыном.

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Первый поединок завершился победой украинского боксера.