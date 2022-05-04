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Відключився від війни! За кордоном Усик перестав стежити за подіями в Україні

Андрій Трофімов
4 травня, 09:32
Знаменитий боксер розповів, що перестав читати новини, і зізнався, чому покинув Україну під час війни

Усик виїхав, щоб допомогти пострадавшим від війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

На початку війни він записався до тероборони, але потім залишив Україну заради чемпіонського поєдинку. І зізнався, що не надто вже стежить за подіями на Батьківщині.

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"Тривають бойові дії. Ворог наступає, але наші бійці тримаються. Я вам хочу сказати, що я трохи відключився від цього. Багато моїх друзів та колег попросили мене не читати новини. Те, що мені потрібно, я дізнаюся від своїх друзів, які залишилися там.

Я повернувся до тренувань, тому що велика кількість людей сказали мені, що я краще допоможу Україні, якщо почну підготовку до бою, ніж перебуватиму в теробороні чи Києві.

Ми подумали з командою і вирішили, що такими діями ми більше допоможемо країні та тим людям, які потребують допомоги", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Blockasset.

Раніше ми писали, що Олександр Усик готується до поєдинку з Ентоні Джошуа разом зі своїм сином.

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Перший поєдинок завершився перемогою українського боксера.