Отказал моментально! Немецкий тренер не захотел работать в сборной России

Сборная России начала поиски нового главного тренера, но уже получила первый отказ. Немец Ральф Рангник не захотел работать в сборной, но принял предложение от московского клуба

Ральф Рангник отказался возглавить сборную России / Фото: Getty Images

Немецкий тренер Ральф Рангник отказался возглавить сборную России после увольнения Станислава Черчесова. Черчесов покинул свой пост после неудовлетворительного выступления команды на Евро-2020.

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По информации Спорт-Экспресс, руководство РФС обращалось к нему после отставки Станислава Черчесова, но немец моментально ответил отказом из-за заключенного контракта с московским Локомотивом, где он недавно занял пост главы департамента по спорту и развитию московского клуба.

Отметим, что Рангник был тренером в таких клубах, как Лейпциг, Шальке, Хоффенхайм, Ганновер и Штутгарт.

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