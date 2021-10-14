"Отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира!" Ярмоленко зажег всех фанатов сборной Украины

Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной / Фото: Reuters

16 ноября национальная команда Украины проведет ключевой матч в отборе на ЧМ-2022. Подопечным Александра Петракова предстоит сыграть со сборной Боснии и Герцеговины.

Читайте также: Сохраняем спокойствие и не паникуем. Маркевич уверен, что Украина избежала худшего варианта

Реклама

31-летний футболист лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко за месяц до решающего матча опубликовал пост в своем Instagram, где поклялся отдать все силы, но попасть на мировое первенство по футболу.

"Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!", – написал Ярмоленко.

Напомним, что в домашнем матче против сборной Боснии и Герцеговины (1:1) Андрей Ярмоленко был одним из лучших на поле и стал автором гола "желто-синих" в первом тайме.

Реклама

Также мы сообщали о том, что мяч, забитый в ворота боснийцев, позволил Ярмоленко попасть в ТОП-100 лучших бомбардиров сборных мира за всю историю.

Нужно отметить, что у сборной Украины есть шансы занять второе место в группе. Лучшим вариантом для нашей команды будет победа в выездном поединке над Боснией. В таком случае нужно надеяться, что Финляндия в матчах с Боснией и Францией наберет не более 4 баллов.

Реклама

Смотрите как сборная Украины играла с Боснией во Львове: