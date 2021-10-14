15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира!" Ярмоленко зажег всех фанатов сборной Украины

Сергей Шаховец
14 октября, 19:22
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко решительно настроен на поединок с Боснией за выход в плей-офф отборочного турнира на ЧМ-2022

Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной / Фото: Reuters

16 ноября национальная команда Украины проведет ключевой матч в отборе на ЧМ-2022. Подопечным Александра Петракова предстоит сыграть со сборной Боснии и Герцеговины.

Читайте также: Сохраняем спокойствие и не паникуем. Маркевич уверен, что Украина избежала худшего варианта

Реклама

31-летний футболист лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко за месяц до решающего матча опубликовал пост в своем Instagram, где поклялся отдать все силы, но попасть на мировое первенство по футболу.

"Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира.

Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!", – написал Ярмоленко.

Напомним, что в домашнем матче против сборной Боснии и Герцеговины (1:1) Андрей Ярмоленко был одним из лучших на поле и стал автором гола "желто-синих" в первом тайме.

Реклама

Также мы сообщали о том, что мяч, забитый в ворота боснийцев, позволил Ярмоленко попасть в ТОП-100 лучших бомбардиров сборных мира за всю историю.

Нужно отметить, что у сборной Украины есть шансы занять второе место в группе. Лучшим вариантом для нашей команды будет победа в выездном поединке над Боснией. В таком случае нужно надеяться, что Финляндия в матчах с Боснией и Францией наберет не более 4 баллов.

Реклама

Смотрите как сборная Украины играла с Боснией во Львове:

Реклама