Отчаяние красавиц и пивные скачки британцев: яркие фанаты матча Украина – Англия

Украинские болельщики украсили собой трибуны Стадио Олимпико, а англичане сходили с ума за пивом в Британии. Яркие фото с трибун стадиона в Риме и фан-зон

Болельщики Украины и Англии на матче 1/4 финала / Фото: Reuters

Сборная Украины проиграла в четвертьфинале Евро-2020 Англии 0:4 и прекращает борьбу на Евро-2020. Но миллионы украинских фанатов благодарны команде Шевченко за этот чемпионат и за эти неповторимые эмоции. Несмотря на все запреты на въезд в Италию, многие прорвались в Рим на "Стадио Олимпико" и оставались с командой до конца.

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Любопытно, что в некоторых секторах "Стадио Олимпико" в Риме украинские болельщики переживали вперемешку с англичанами и вполне себе мирно сосуществовали.

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Сумасшедшие страсти кипели и в фан-зонах двух стран. Особенно после победы в Британии разошлись подогретые пивом англичане.

Ранее мы сообщали, что немецкий арбитр лишил двух украинцев дебюта на Евро-2020. Финальный свисток Феликса Брыха, прозвучавший сразу же по истечении 90 минут основного времени.

Смотрите обзор матча Украины и Англии в Риме