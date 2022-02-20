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5 марта 00:00
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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Отца Ломаченко дерзко оскорбили в США

Максим Мельник
20 февраля, 19:35
Отца и тренера Василия Ломаченко Анатолия за океаном назвали человеком, абсолютно не разбирающимся в боксе

Семья Ломаченко vs Ромеро / Фото: Коллаж: Сегодня

Непобедимый американский легковес Роландо Ромеро, ранее оскорбительно высказывавшийся в адрес Василия Ломаченко, теперь переключился на его отца и тренера – Анатолия Ломаченко.

"Все говорят, что отец Ломаченко – лучший тренер в мире. Но папа Ломаченко ни хрена не знает о боксе. Просто его сын – великий боец. Он помог развиться Усику? Да Усик уже был замечательным бойцом. Усик еще до работы с ним был в национальной сборной", – заявил 26-летний Ромеро FightHype.com.

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Василий и Анатолий Ломаченко / Фото: Getty Images

Ранее Ромеро обозвал Василия Ломаченко трусом.

"Ломаченко – это плохо для бокса. Он же скучный боец, не знает английский и не продает билеты. Его бой с Лопесом? Он же его проиграл! Нельзя выиграть бой, если ты семь раундов подряд вообще не бьешь. Ну, правильно же? Он, б****, даже не пытался победить. Ломаченко боялся. Он дрался как "бздун", – говорил Ромеро.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

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Не исключено, всеми этими оскорблениями Роландо Ромеро пытается добиться боя с Василием Ломаченко. Но для начала американцу, выигравшему все свои 14 поединков на профи-ринге, нужно очистить свою репутацию.

Напомним, Ромеро пришлось отказаться от декабрьского боя против Джервонты Дэвиса после того, как сразу пять девушек обвинили Роландо в сексуальном насилии.

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