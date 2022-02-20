20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Батька Ломаченка зухвало образили у США

Максим Мельник
20 лютого, 19:35
Батька і тренера Василя Ломаченка Анатолія за океаном назвали людиною, яка зовсім не розуміється на боксі

Ломаченки vs Ромеро / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможний американський легковаговик Роландо Ромеро, який раніше образливо висловлювався на адресу Василя Ломаченка, тепер переключився на його батька та тренера – Анатолія Ломаченка.

"Усі кажуть, що батько Ломаченка – найкращий тренер у світі. Але тато Ломаченка нічого не знає про бокс. Просто його син – великий боєць. Він допоміг розвинутися Усику? Та Усик уже був чудовим бійцем. Усик ще до роботи з ним був у національній збірній", – заявив 26-річний Ромеро FightHype.com.

Реклама

Василь і Анатолій Ломаченки / Фото: Getty Images

Раніше Ромеро обізвав Василя Ломаченка боягузом.

"Ломаченко – це погано для боксу. Він же нудний боєць, не знає англійської і не продає квитки. Його бій з Лопесом? Він же його програв! Не можна виграти бій, якщо ти сім раундів поспіль взагалі не б'єш. Ну, правильно ж? Він , б****, навіть не намагався перемогти.Ломаченко боявся... Він бився як боягуз", – говорив Ромеро.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

Реклама

Не виключено, що всіма цими образами Роландо Ромеро намагається домогтися бою з Василем Ломаченком. Але для початку американцеві, який виграв усі свої 14 поєдинків на профі-рингу, потрібно очистити свою репутацію.

Нагадаємо, Ромеро довелося відмовитися від грудневого бою проти Джервонти Девіса після того, як одразу п'ять дівчат звинуватили Роландо у сексуальному насильстві.

Реклама