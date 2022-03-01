8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Отбросили коньки! Россию и Беларусь вышвырнули из фигурного катания

Максим Мельник
1 марта, 13:11
Совет Международного союза конькобежцев принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации

Фигурное катание РФ - в ауте / Фото: Reuters

В перечень видов спорта, курируемых ISU (Международным союзом конькобежцев), входят фигурное катание, шорт-трек и бег на коньках.

Отныне представителей РФ и Беларуси, также напавшей на Украину, в этих видах спорта не будет.

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"Все наши мысли с Украиной и ее народом", – говорится в постановлении совета Международного союза конькобежцев.

Ближайший крупный турнир под эгидой ISU, который пройдет без России и Беларуси, – чемпионат мира по фигурному катанию (21-27 марта в Монпелье, Франция).

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Ранее Россию забанили во многих других видах спорта, включая футбол. ФИФА и УЕФА оставили агрессора без чемпионата мира и еврокубков.

Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня