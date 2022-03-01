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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Відкинули ковзани! Росію та Білорусь вигнали з фігурного катання

Максим Мельник
1 березня, 13:11
Рада Міжнародної спілки ковзанярів ухвалила рішення усунути російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях, що проводяться під егідою організації

Фігурне катання РФ - в ауті / Фото: Reuters

До переліку видів спорту, курованих ISU (Міжнародною спілкою ковзанярів), входять фігурне катання, шорт-трек та біг на ковзанах.

Відтепер представників РФ та Білорусі, яка також напала на Україну, у цих видах спорту не буде.

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"Усі наші думки з Україною та її народом", – йдеться у постанові ради Міжнародної спілки ковзанярів.

Найближчий великий турнір під егідою ISU, який відбудеться без Росії та Білорусі, – чемпіонат світу з фігурного катання (21-27 березня у Монпельє, Франція).

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Раніше Росію забанили у багатьох інших видах спорту, включаючи футбол. ФІФА та УЄФА залишили агресора без чемпіонату світу та єврокубків.

Росію і Білорусь вигнали зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні