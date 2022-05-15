Отбил пенальти от чемпиона Европы. Лунин провел лучший матч за Реал

Андрей сначала подвел команду, но затем выручил / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 15 мая, в предпоследнем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал играл на выезде с Кадисом.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти второй раз в чемпионате доверил место в рамке украинскому вратарю Андрею Лунину. Напомним, что свой первый матч украинец сыграл против Атлетико (0:1).

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Андрей Лунин / Фото: Twitter

Реал быстро повел в счете. На 5-й минуте матча Мариано Диас отправил мяч в сетку ворот Кадиса. Но аутсайдер первенства, который ведет борьбу за выживание, не собирался терять очки в домашнем поединке.

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На 37-й минуте встречи защита Реала упустила форварда Роберто Собрино, который мощно пробил по воротам Лунина – мяч от перекладины залетел в сетку.

Во втором тайме Кадис получил шанс выйти вперед. На 60-й минуте матча украинец с нарушением правил остановил опытного форварда Кадиса Альваро Негредо. К точке подошел сам чемпион мира 2012 года, но Лунин не стушевался перед громким именем нападающего и парировал удар Негредо.

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В возрасте 23 года и 93 дня Лунин стал самым молодым голкипером мадридской команды, как минимум с сезона 2008/2009, который сумел отразить пенальти в Ла Лиге.

В оставшееся время соперники пытались изменить счет, но игра так и закончилась со счетом 1:1. Украинский вратарь за игру сделал несколько сэйвов и получил звание лучшего игрока матча за версией Ла Лиги.

Результат матча не имел турнирного значения для королевского клуба, который еще за четыре тура до окончания чемпионата стал победителем турнира.

ОБЗОР МАТЧА