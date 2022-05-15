Відбив пенальті від чемпіона Європи. Лунін провів найкращий матч за Реал

Андрій спочатку підвів команду, але потім врятував / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 15 травня, у передостанньому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал грав на виїзді з Кадісом.

Наставник "вершкових" Карло Анчелотті вдруге у чемпіонаті довірив місце у рамці українському воротареві Андрію Луніну. Нагадаємо, що свій перший матч українець зіграв проти Атлетіко (0:1).

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Андрій Лунін / Фото: Twitter

Реал швидко повів у рахунку. На 5-й хвилині матчу Маріано Діас відправив м'яч у сітку воріт Кадіса. Але аутсайдер першості, який бореться за виживання, не збирався втрачати очки в домашньому поєдинку.

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На 37-й хвилині зустрічі захист Реала упустив форварда Роберто Собріно, який потужно пробив по воротах Луніна – м'яч від перекладини залетів у сітку.

У другому таймі Кадіс одержав шанс вийти вперед. На 60-й хвилині матчу українець із порушенням правил зупинив досвідченого форварда Кадіса Альваро Негредо.

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До точки підійшов сам чемпіон світу 2012 року, але Лунін не знітився перед гучним ім'ям нападника і парирував удар Негредо.

У віці 23 роки і 93 дні Лунін став наймолодшим голкіпером мадридської команди, як мінімум з сезону 2008/2009, який зумів відбити пенальті в Ла Лізі.

У час, що залишився, суперники намагалися змінити рахунок, але гра так і закінчилася з рахунком 1:1. Український воротар за гру зробив кілька сейвів та отримав звання найкращого гравця матчу за версією Ла Ліги.

Результат матчу не мав турнірного значення для королівського клубу, який ще за чотири тури до закінчення чемпіонату став переможцем турніру.

ОГЛЯД МАТЧУ