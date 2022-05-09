Все испортил VAR. Смазанный дебют Лунина в Примере

В матче Ла Лиги королевский клуб не сумел на выезде обыграть "матрасников" в мадридском дерби

Андрей Лунин / Фото: Reuters

В воскресенье, 8 мая, в матче 35-го тура чемпионата Испании встречались мадридские команды Атлетико и Реал. Наше внимание было приковано к обещанному дебюту украинского голкипера "сливочных".

Наставник Реала Карло Анчелотти сдержал слово и выпустил в основе Андрея Лунина. Украинец провел на поле все 90 минут, но сохранить ворота "сухими" не сумел.

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На 36-й минуте матча игрок Атлетико Матеус Кунья упал в штрафной Реала, но судья не заметил нарушения. Лишь спустя две минуты арбитр получил сообщение от помощника и пошел пересматривать момент в штрафной.

После просмотра VAR судья указал на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Карраско.

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Несмотря на созданные моменты Реал не сумел сравнять счет и впервые за последние шесть лет проиграл в мадридском дерби.

Лига 1. 35-й тур

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Атлетико – Реал – 1:0

Гол: Феррейра-Карраско, 40 (пен).

Атлетико: Облак, Мандава (Фелипе, 73), Хименес, Савич, Врсалько, Феррейра-Карраско (Лоди, 90), Кондогбья, Коке, Льоренте, Кунья (де Пауль, 89), Корреа (Гризманн, 46).

Реал: Лунин, Начо, Вальехо, Эдер Милитау (Менди, 69), Васкес, Кроос (Модрич, 68), Каземиро (Вальверде, 61), Камавинга, Родриго, Йович (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио.

ОБЗОР МАТЧА

Команда Карло Анчелотти обеспечила себе чемпионство, а "матрасники" за три тура до конца чемпионата занимают 4-ю позицию.

Добавим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин принял участия в трех матчах, два – в Кубке Испании и один в Примере. Во всех трех матчах украинец пропускал по одному голу.