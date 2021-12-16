16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик получил подарок от криминального авторитета (фото)

Андрей Трофимов
16 декабря, 14:59
Криминальный авторитет из Казахстана Дикий Арман приодел Александра Усика в более роскошный халат – по сравнению с тем, в котором украинец гулял по Нью-Йорку перед боем Василия Ломаченко

Дикий Арман и Александр Усик / Фото: Instagram

Спустя несколько дней после посещения Нью-Йорка, где Александр Усик предстал перед публикой в черном халате а-ля Артем Милевский, знаменитый боксер снова приоделся в длинный кафтан. Но уже другой, более дорогой.

Реклама

Усику подарили роскошный казахстанский чапан из ваты, который он тут примерил и сфотографировался с автором подарка – миллионером Арманом Джумагельдиевым, которого казахстанские СМИ называют криминальным авторитетом, более известным по прозвищу Дикий Арман.

В юные годы Арман Джумагельдиев сам занимался боксом, выиграв множество наград. Но профессиональным спортсменом не стал.

Реклама

На днях Дикий Арман вручил по две тысячи долларов казахстанским боксерам, участвовавшим в чемпионате мира в Сербии.

Ранее мы писали, что пристрастившись к халатам, Усик рискует. В свое время после появления в таком виде на представлении Олега Блохина похоронил свою карьеру Артем Милевский.

Реклама

Усик приехал на бой Ломаченко в халате / Фото: Коллаж: Сегодня