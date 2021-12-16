Усик получил подарок от криминального авторитета (фото)

Дикий Арман и Александр Усик / Фото: Instagram

Спустя несколько дней после посещения Нью-Йорка, где Александр Усик предстал перед публикой в черном халате а-ля Артем Милевский, знаменитый боксер снова приоделся в длинный кафтан. Но уже другой, более дорогой.

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Усику подарили роскошный казахстанский чапан из ваты, который он тут примерил и сфотографировался с автором подарка – миллионером Арманом Джумагельдиевым, которого казахстанские СМИ называют криминальным авторитетом, более известным по прозвищу Дикий Арман.

В юные годы Арман Джумагельдиев сам занимался боксом, выиграв множество наград. Но профессиональным спортсменом не стал.

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На днях Дикий Арман вручил по две тысячи долларов казахстанским боксерам, участвовавшим в чемпионате мира в Сербии.

Ранее мы писали, что пристрастившись к халатам, Усик рискует. В свое время после появления в таком виде на представлении Олега Блохина похоронил свою карьеру Артем Милевский.

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