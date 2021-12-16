Усик отримав подарунок від кримінального авторитета (фото)

Дикий Арман і Олександр Усик / Фото: Instagram

За кілька днів після відвідування Нью-Йорка, де Олександр Усик постав перед публікою у чорному халаті а-ля Артем Мілевський, знаменитий боксер знову одягнув довгий каптан. Але вже інший, дорожчий.

Реклама

Усику подарували розкішний казахстанський чапан із вати, який він выдразу приміряв і сфотографувався з автором подарунка – мільйонером Арманом Джумагельдієвим, якого казахстанські ЗМІ називають кримінальним авторитетом, більш відомим на прізвисько Дикий Арман.

У юні роки Арман Джумагельдієв сам займався боксом, вигравши безліч нагород. Але професійним спортсменом не став.

Реклама

Днями Дикий Арман вручив по дві тисячі доларів казахстанським боксерам, які брали участь у чемпіонаті світу у Сербії.

Раніше ми писали, що пристрастившись до халатів, Усик ризикує. Свого часу після появи у такому вигляді на презентації Олега Блохіна поховав свою кар'єру Артем Мілевський.

Реклама