16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик отримав подарунок від кримінального авторитета (фото)

Андрій Трофімов
16 грудня, 14:59
Кримінальний авторитет із Казахстану Дикий Арман одягнув Олександра Усика у більш розкішний халат – порівняно з тим, у якому українець гуляв Нью-Йорком перед боєм Василя Ломаченка

Дикий Арман і Олександр Усик / Фото: Instagram

За кілька днів після відвідування Нью-Йорка, де Олександр Усик постав перед публікою у чорному халаті а-ля Артем Мілевський, знаменитий боксер знову одягнув довгий каптан. Але вже інший, дорожчий.

Реклама

Усику подарували розкішний казахстанський чапан із вати, який він выдразу приміряв і сфотографувався з автором подарунка – мільйонером Арманом Джумагельдієвим, якого казахстанські ЗМІ називають кримінальним авторитетом, більш відомим на прізвисько Дикий Арман.

У юні роки Арман Джумагельдієв сам займався боксом, вигравши безліч нагород. Але професійним спортсменом не став.

Реклама

Днями Дикий Арман вручив по дві тисячі доларів казахстанським боксерам, які брали участь у чемпіонаті світу у Сербії.

Раніше ми писали, що пристрастившись до халатів, Усик ризикує. Свого часу після появи у такому вигляді на презентації Олега Блохіна поховав свою кар'єру Артем Мілевський.

Реклама

Усик приїхав на бій Ломаченка в халаті / Фото: Колаж: Сьогодні