Оставил ключ к победе при себе. Латвийский ужас Усика не будет помогать Джошуа

Александр Усик - Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис знает, как нужно действовать в противостоянии с Усиком. Но публично делится секретами латыш не собирается. На это у боксера есть веская причина.

"Джошуа необходимо изменить свою психологию. В этот раз он начал подготовку к бою намного раньше. Джошуа тренируется, и это самое главное, потому что в прошлый раз Усик готовился восемь месяцев, а Эй Джей – два или три, не особо много. Я надеюсь, что у нас с Усиком будет реванш, поэтому не называю ключи к победе над ним. У меня есть новые секреты для него. Вероятно, я расскажу о них Энтони Джошуа. Посмотрим после 2 июля. У меня есть соперник, поэтому я должен испытать свои новые фишки, прежде чем что-то рекомендовать", – цитирует Бриедиса fightnews.info.

Спустя четыре года после боя Бриедис нова вызывает Усика / Фото: Instagram

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Отметим, что в 2018-м Бриедис едва не одолел Усика в крузервейте. Перед оглашением результата тогда никто из боксеров не был уверен в своей победе. Решением судей минимальная победа досталась в том поединке Усику – 115:113, 115:113, 114:114.

Напомним, 20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Сейчас боксеры ведут интенсивную подготовку к поединку.