Залишив ключ до перемоги при собі. Латвійський жах Усика не допомагатиме Джошуа

Олександр Усик - Майріс Брієдіс / Фото: Reuters
Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс знає, як потрібно діяти у протистоянні з Усиком. Але публічно ділиться секретами латиш не збирається. На це боксер має вагому причину.
"Джошуа необхідно змінити свою психологію. Цього разу він почав підготовку до бою набагато раніше. Джошуа тренується, і це найголовніше, тому що минулого разу Усик готувався вісім місяців, а Ей Джей – два чи три, не дуже багато.
Я сподіваюсь, що у нас з Усиком буде реванш, тому не називаю ключі до перемоги над ним. Я маю нові секрети для нього. Мабуть, я розповім про них Ентоні Джошуа. Подивимося після 2 липня.
У мене є суперник, тож я маю випробувати свої нові фішки, перш ніж щось рекомендувати", – цитує Брієдіса fightnews.info.
Зазначимо, що у 2018-му Брієдіс ледь не здолав Усика в крузервейті. Перед оголошенням результату тоді ніхто з боксерів не був упевнений у своїй перемозі. Рішенням суддів мінімальна перемога дісталася у тому поєдинку Усику – 115:113, 115:113, 114:114.
Нагадаємо, 20 серпня в Саудівській Аравії відбудеться реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Наразі боксери ведуть інтенсивну підготовку до поєдинку.