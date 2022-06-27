Залишив ключ до перемоги при собі. Латвійський жах Усика не допомагатиме Джошуа

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс знає, як потрібно діяти у протистоянні з Усиком. Але публічно ділиться секретами латиш не збирається. На це боксер має вагому причину.

"Джошуа необхідно змінити свою психологію. Цього разу він почав підготовку до бою набагато раніше. Джошуа тренується, і це найголовніше, тому що минулого разу Усик готувався вісім місяців, а Ей Джей – два чи три, не дуже багато.

Я сподіваюсь, що у нас з Усиком буде реванш, тому не називаю ключі до перемоги над ним. Я маю нові секрети для нього. Мабуть, я розповім про них Ентоні Джошуа. Подивимося після 2 липня.

У мене є суперник, тож я маю випробувати свої нові фішки, перш ніж щось рекомендувати", – цитує Брієдіса fightnews.info.