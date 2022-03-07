Оставь мою семью, мой дом в покое! Ризатдинова обратилась к "одному человеку"

Анна Ризатдинова призывает оставить ее дом - Украину - в покое / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская гимнастка, бронзовая медалистка Олимпиады в Рио в социальных сетях рассказала о своих чувствах после начала войны. Спортсменка опубликовала пост в Instagram – там у нее 160 тысяч подписчиков.

Знаете, что я чувствую сейчас? У меня есть четкое ощущение того, что у меня была полноценная семья. Конечно, не без изъянов (как в любой семье), но она моя! Любимая! Родная!

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И вот в один прекрасный день (в нашем случае ночью) один человек решил разрушить нашу семью. Хотя семья НАША и духовно, и по паспорту, у нас одна фамилия. В нашей семье уже есть свои правила и традиции. Мы вместе и в горе, и в радости. Но один человек нагло продолжает вторгаться в нашу крепость. Его не интересует, что у нас уже есть своя история, свои привычки и планы на будущее. Цель одна – разрушить любой ценой! Он видит, что вторжение приносит нам боль и уныние. Даже слезы наших детей не останавливают его. Почему? Потому что этот человек решил, что мне будет лучше с ним. Что он меня спасет. Только я не просила!.. Я жила не идеальной, но счастливой жизнью. Я не посягала на чужие семьи. Да и меня просто-напросто забыли спросить, хочу ли я перемен…

Но наш семейный сосуд настолько крепкий, что ни при одном землетрясении он не даст трещины! На чужом горе счастья ведь не построишь! Оставь мою семью, мой дом в покое!

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