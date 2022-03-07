Залиш мою сім'ю, мій дім у спокої! Різатдінова звернулася до "однієї людини"

Анна Різатдінова закликає залишити її дім - Україну - у спокої / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська гімнастка, бронзова медалістка Олімпіади в Ріо у соціальних мережах розповіла про свої почуття після початку війни. Спортсменка опублікувала пост у Instagram – там вона має 160 тисяч підписників.

Знаєте, що я зараз відчуваю? Я маю чітке відчуття того, що в мене була повноцінна сім'я. Звичайно, не без вад (як у будь-якій сім'ї), але вона моя! Улюблена! Рідна!

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І ось одного прекрасного дня (у нашому випадку вночі) одна людина вирішила зруйнувати нашу сім'ю. Хоча сім'я НАША і духовно, і за паспортом, маємо одне прізвище. У нашій сім'ї вже є свої правила та традиції. Ми разом і в горі, і в радості. Але одна людина нахабно продовжує вторгатися в нашу фортецю. Його не цікавить, що ми вже маємо свою історію, свої звички та плани на майбутнє. Мета одна – зруйнувати за всяку ціну! Він бачить, що вторгнення приносить нам біль та зневіру. Навіть сльози наших дітей не зупиняють його. Чому? Тому що ця людина вирішила, що мені буде краще з нею. Що він мене врятує. Тільки я не просила! Я жила не ідеальним, але щасливим життям. Я не посягала на чужі сім'ї. Та й мене просто забули запитати, чи хочу я змін.

Але наша сімейна посудина настільки міцна, що за жодного землетрусу вона не дасть тріщини! Адже на чужому горі щастя не збудуєш! Залиш мою сім'ю, мій будинок у спокої!

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