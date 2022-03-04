Остановите сукиного сына Путина! Андрей Воронин – откровенно о войне в Украине

Андрей Воронин выразил свою патриотическую позицию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины идет уже девятый день. Агрессия соседней страны существенно ударила по их спорту, поскольку ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из турниров.

Также наблюдается массовый отток легионеров из российской Премьер-Лиги, особенно это касается украинцев. Одним из них стал ассистент главного тренера московского Динамо Андрей Воронин.

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Украинец расторг контракт со столичным клубом и улетел в Германию. Экс-игрок сборной Украины дал обширное интервью местному изданию Bild, в котором высказался относительно российской агрессии на его Родине.

Как добирался из Москвы на самолете

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Мы вылетели из Москвы самолетом до того, как полеты прекратили. Но мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе. Мы летели через Амстердам. Мой отец, который недавно был прооперирован, моя свекруха, моя жена и дети сейчас тут. Они ходили в немецкую школу в Москве. Но школа сейчас не имеет значения.

Российская пропаганда и что движет Путиным

А он сам это знает? Возможно, он просто хочет быть в учебниках по истории. Но он никогда там не окажется. Или же окажется как преступник.

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Отвага Украины заставляет Путина согласиться на переговоры. Коллаж "Сегодня"

У меня и многих других украинцев есть друзья в России. А у них есть друзья и родственники в Украине. А потом они нападают на нас, Путин атакует мою страну. Так много людей уже умерло. Это дети украинских и российских матерей.

Но в России про это никто не узнает. Там этого не покажут по телевизору. 90 процентов даже не знают, что происходит. Путину все равно на людей. Это вредит не только нам, а и российскому народу.

Про Украину

Мне плохо. Действительно плохо, когда я вижу фото с родного края, когда смотрю новости. Все это нереально, как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.

Результат военного вторжения в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Все мои мысли и мое сердце в Украине. У меня есть друзья в Харькове, в Киеве, в моей родной Одессе. Я получаю сообщения каждые пять минут. Это сложно терпеть. Я просто хочу помочь деньгами. Если бы я был сейчас в Украине, я бы, наверное, тоже держал в руках пистолет.

Про поддержку Украины от немцев и россиян

Я благодарен людям в Берлине. Весь мир поддерживает нашу страну. Люди в России тоже настроены против Путина. Я получаю сообщения со всего мира от бывших товарищей по команде, от других спортсменов, от россиян, которые пишут мне: "Простите, это не мы".

Андрей Воронин / Фото: Instagram

Что нужно сделать для прекращения войны

Остановите этого сукиного сына Путина, помогите беженцам и отправьте оружие, чтобы мы могли защитить себя. Я так горжусь нашей страной. У нас прекрасные города и люди. Мы будем продолжать бороться и мы победим. Но цена так высока, много мертвых. Мы живем в 2022 году, а не во времена Второй мировой войны.