Остановите Роналду, если сможете! Португалец обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро

Капитан чемпионов Европы Криштиану Роналду за один матч с Венгрией на Евро-2020 установил сразу несколько уникальных рекордов в истории чемпионатов

Криштиану Роналду переписал историю Евро / Фото: Reuters

Просто фантастическую концовку выдала сборная Португалии в первом матче на Евро-2020 против Венгрии. Начиная с 84-й минуты действующие чемпионы Европы трижды поразили ворота соперников в Будапеште. В итоге португальцы разгромили венгров 3:0 и возглавили свою группу, а капитан пиренейцев Криштиану Роналду побил несколько рекордов.

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Выйдя с первых минут матча, Роналду стал первым в истории Евро, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы. Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, когда дошел со сборной до финала, и с тех пор не пропускает турнир.

А благодаря дублю на последних минутах матча 36-летний португалец обогнал легенду сборной Франции Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы. У Роналду теперь 11 голов, у Платини осталось 9, которые он забил на Евро-1984. Также Криштиану – первый футболист, забивавший на 5 Евро!

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Первый мяч за сборную Роналду забил в первом матче своего дебютного Евро – 12 июня 2004 года против греков.

Лучшие бомбардиры в истории Евро:

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 11 голов

2. Мишель Платини (Франция) — 9

3. Алан Ширер (Англия) — 7

Напомним, что в 2016 году Португалия наконец-то победила на чемпионате Европы, сенсационно одолев в финале Францию (1:0).

Во втором матче группы смерти сегодня сыграют сборные Франции и Германии. Встреча последних двух победителей ЧМ состоится в Мюнхене. Мультимедийный онлайн Франция – Германия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.