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Спортинг --
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Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
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Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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"Остановите этих нелюдей!" Коноплянка призвал весь мир помочь Украине

Сергей Шаховец
27 февраля, 10:44
Звезда украинского футбола Евгений Коноплянка прокомментировал агрессию путинской России против Украины

Война разделила Коноплянку с его семьей / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Полузащитник польской Краковии и сборной Украины Евгений Коноплянка оказался оторван от своей семьи, жизни которой угрожают действия рашистских оккупантов. Футболист призвал мировую общественность остановить варваров и поддержать украинское государство.

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"Никогда бы не мог представить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, – оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией.

Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России.

Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом. Остановите этих нелюдей. С нами правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух.

Горжусь нашими несгибаемыми воинами, которые ценой своей жизни защищают нашу Украину, храбрыми женщинами, волонтерами, подразделениями территориальной обороны и всеми, кто украинец в сердце и на деле.

Вместе к победе над российским оккупантом. Слава Украине", – написал Коноплянка в своем Instagram.

Ранее украинский легионер российского Зенита Ярослав Ракицкий опубликовал ролик со зверствами войск России. Украинец впервые назвал имя агрессора.

Ракицкий наконец признал: война – дело рук РФ / Фото: Коллаж: Сегодня