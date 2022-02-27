"Зупиніть цих нелюдів!" Коноплянка закликав увесь світ допомогти Україні

Півзахисник польської Краковії та збірної України Євген Коноплянка опинився відірваний від своєї сім'ї, життю якої загрожують дії рашистських окупантів. Футболіст закликав світову громадськість зупинити варварів та підтримати українську державу.

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"Ніколи б не міг уявити, що найстрашніші думки стануть реальністю. Країна, в якій я народився і виріс, зробив перші кроки у футболі і створив сім'ю, країна, герб якої майорить на футболці національної збірної, – опинилася в жорстокій, несправедливій та підступній війні з Росією.

Серце кров'ю обливається через те, що сьогоднішня війна розділила мене з моєю сім'єю, снаряди літають над головами моїх дітей та дружини. Я завжди прагнув українського майбутнього для них і планував це майбутнє саме в Україні. В Україні без Росії.

Закликаю весь цивілізований світ підтримати українську державу не словом, а ділом. Зупиніть цих нелюдів. З нами правда, з нами Бог і непереможний український дух.

Пишаюся нашими непохитними воїнами, які ціною свого життя захищають нашу Україну, хоробрими жінками, волонтерами, підрозділами територіальної оборони та всіма, хто є українцем у серці та на ділі.

Разом до перемоги над російським окупантом. Слава Україні", – написав Коноплянка у своєму Instagram.