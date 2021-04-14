"Осталось Олеговича где-то стрельнуть": Верняев похвастался своими достижениями

Олимпийский чемпион гимнаст Олег Верняев рассказал, что построил баню, посадил дерево и для полного счастья не хватает лишь сына

Олимпийский чемпион Олег Верняев поделился в Instagram фотографией из сада. Гимнаст похвастался тем, что посадил дерево. А потом перечислил свои достижения:

1. Баню построил;

2. Дерево (персик) посадил;

3. Осталось Олеговича где-то стрельнуть.

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Ранее мы рассказывали, что Олег Верняев и серебряный призер Игр, борец и народный депутат Жан Беленюк устроили разборки после бани. Спортсмены сначала устроили заплыв в снегу. А затем Олег решил бороться с Беленюком и тут же пожалел об этом.

Напомним, участие Верняева в Олимпийских играх в Токио летом 2021-го остается под вопросом. Как мы писали ранее, Верняев временно отстранен от соревнований Международной федерацией гимнастики. Из-за этого он пропустит также чемпионат Европы.

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram