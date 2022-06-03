3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Осталось 1028 дней! Девушка приковала себя к сетке на Ролан Гаррос (фото)

Любомир Луканюк, Павел Василенко
3 июня, 23:40
Активистка остановила теннисный матч между Руудом и Чиличем, чтобы обратить внимание на проблему глобального потепления

Активистка остановила полуфинал Ролан Гарроса / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Полуфинальный матч Ролан Гаррос между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем был остановлен в третьем сете. Активистка выбежала на корт и пристегнула себя к сетке. Ранее мы писали, как фанат пытался убить теннисистку.

Девушка поддерживает международное движение по борьбе с глобальным потеплением. У нее на футболке было написано: "У нас осталось 1028 дней".

Реклама

Читайте также: У Венгрии был план по аннексии Закарпатья! Теннисист огорошил признанием

Реклама

Это отсыл к докладу ООН о климате. В нем сказано о том, что нужно ограничить глобальное потепление примерно на 1,5 градуса. Для этого глобальные выбросы парниковых газов должны достичь пика не позднее 2025 года и сократиться на 43% к 2030 году.

Представители службы безопасности оперативно отстегнули активистку и вынесли ее с корта на руках.

Реклама