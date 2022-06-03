Осталось 1028 дней! Девушка приковала себя к сетке на Ролан Гаррос (фото)

Активистка остановила полуфинал Ролан Гарроса / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Полуфинальный матч Ролан Гаррос между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем был остановлен в третьем сете. Активистка выбежала на корт и пристегнула себя к сетке. Ранее мы писали, как фанат пытался убить теннисистку.

Девушка поддерживает международное движение по борьбе с глобальным потеплением. У нее на футболке было написано: "У нас осталось 1028 дней".

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Это отсыл к докладу ООН о климате. В нем сказано о том, что нужно ограничить глобальное потепление примерно на 1,5 градуса. Для этого глобальные выбросы парниковых газов должны достичь пика не позднее 2025 года и сократиться на 43% к 2030 году.

Представители службы безопасности оперативно отстегнули активистку и вынесли ее с корта на руках.