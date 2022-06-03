Залишилось 1028 днів! Дівчина прикувала себе до сітки на Ролан Гаррос (фото)

Активістка зупинила півфінал Ролан Гарросу / Фото: Колаж: Сьогодні

Півфінальний матч Ролан Гаррос між норвежцем Каспером Руудом та хорватом Маріном Чиличем було зупинено у третьому сеті. Активістка вибігла на корт і пристебнула себе до сітки. Раніше ми писали, як фанат намагався вбити тенісистку.

Дівчина підтримує міжнародний рух боротьби з глобальним потеплінням. У неї на футболці було написано: "У нас лишилося 1028 днів".

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Це відсил до доповіді ООН про клімат. У ньому йдеться про те, що потрібно обмежити глобальне потепління приблизно на 1,5 градуса. Для цього глобальні викиди парникових газів мають досягти піку не пізніше 2025 року та скоротитися на 43% до 2030 року.

Представники служби безпеки оперативно відстебнули активістку та винесли її з корту на руках.