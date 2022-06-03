3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Залишилось 1028 днів! Дівчина прикувала себе до сітки на Ролан Гаррос (фото)

Павло Василенко
3 червня, 23:40
Активістка зупинила тенісний матч між Руудом та Чилічем, щоб привернути увагу на проблему глобального потепління

Активістка зупинила півфінал Ролан Гарросу / Фото: Колаж: Сьогодні

Півфінальний матч Ролан Гаррос між норвежцем Каспером Руудом та хорватом Маріном Чиличем було зупинено у третьому сеті. Активістка вибігла на корт і пристебнула себе до сітки. Раніше ми писали, як фанат намагався вбити тенісистку.

Дівчина підтримує міжнародний рух боротьби з глобальним потеплінням. У неї на футболці було написано: "У нас лишилося 1028 днів".

Реклама

Читайте також: В Угорщині був план з анексії Закарпаття! Тенісист приголомшив зізнанням

Реклама

Це відсил до доповіді ООН про клімат. У ньому йдеться про те, що потрібно обмежити глобальне потепління приблизно на 1,5 градуса. Для цього глобальні викиди парникових газів мають досягти піку не пізніше 2025 року та скоротитися на 43% до 2030 року.

Представники служби безпеки оперативно відстебнули активістку та винесли її з корту на руках.

Реклама