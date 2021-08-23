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Основной вратарь Шахтера выбыл на длительный срок . Стали известны подробности

Сергей Шаховец
23 августа, 16:36
Накануне важных матчей в Лиге чемпионов донецкий Шахтер из-за травмы остался без основного голкипера

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин не сможет играть как минимум три месяца, сообщает FanDay. По данным издания, у молодого голкипера диагностировали разрыв мениска.

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Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Первоначально планировалось сделать операцию Трубину в Италии, но затем решили воспользоваться услугами украинских хирургов. Вратарь "горняков" уже перенес операцию в Киеве, но восстановиться сможет не ранее декабря. Вполне возможно, что в этом году Анатолий уже не выйдет на поле.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В нынешнем сезоне 20-летний голкипер сыграл в семи матчах чемпионата и Лиги чемпионов, в которых пропустил 5 мячей. Последний раз Трубин защищал ворота Шахтера в матче против Монако, который завершился победой "горняков" 1:0.

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В поединке 5-го тура УПЛ, в котором Шахтер разгромил Черноморец 3:0, в "рамке" стоял опытный Андрей Пятов, а в запасе был Алексей Шевченко.

Анатолий Трубин и Георгий Бущан / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее сообщалось о том, что основной вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан попал в лазарет и рискует пропустить до 10 дней. Есть риск, что голкиперу понадобиться операция.

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