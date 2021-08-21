Шахтер разгромил Черноморец, игравший вдесятером

"Горняки" уверенно взяли три очка в поединке с новичком чемпионата. Не помогли "морякам" и арендованные у киевского Динамо перспективные футболисты

Шахтер обыграл в Одессе Черноморец со счетом 3:0

В рамках пятого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в Одессе местный Черноморец, который вернулся в элитный дивизион лишь в этом сезоне, принимал донецкий Шахтер.

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"Моряки", большую часть состава которых составляют арендованные у киевского Динамо футболисты, пытались отобрать очки у вице-чемпиона Украины, однако удаление Билошевского за грубую игру оставило их вдесятером уже на 17 минуте.

Шахтер решил исход поединка еще в первом тайме. Сначала отличился 18-летний Георгий Судаков, а в конце первого тайма Алан Патрик удвоил преимущество "горняков". Финальную точку поставил Манор Соломон в компенсированное ко второму тайму время.

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Чемпионат Украины. 5-й тур

Черноморец – Шахтер – 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3

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Удаление: Билошевский, 12 (грубая игра)

Черноморец: Кучерук – Кузык, Дубко, Кадири, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Билошевский – Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

Шахтер: Пятов – Исмаили (Корниенко, 62), Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сикан (Дентиньо, 79).

Таблица чемпионата Украины: